Dronning Elizabeth tok opp att pliktene

utenriks

Dronninga gjekk glipp av den nasjonale minnemarkeringa for falne soldatar søndag på grunn av kink i ryggen.

Men den 95 år gamle monarken såg ut til å vere i god form då ho tok imot general Nick Carter til audiens på Windsor Castle tre dagar seinare.

Det har vore bekymring for dronning Elizabeths helse etter at ho i oktober vart innlagd natta over på eit sjukehus i London. Kongehuset opplyste at legane bad dronninga om å kvile i to veker og berre ta på seg lette oppgåver. Bekymringane fekk fornya kraft då ho i siste liten trekte seg frå minnemarkeringa på søndag.

Dronning Elizabeth er Storbritannias lengstlevande og lengst regjerande monark. Ho skal markere platinajubileum, altså 70 år på trona, neste år.

