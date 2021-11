IAEA: Iran aukar lageret av høgopprikt uran

utenriks

Iran sit på om lag 17,7 kilo uran som er opprikt til opptil 60 prosent spaltbar reinleik. Det er ein auke på nesten 8 kilo sidan august, går det fram av ein rapport frå FN-byrået onsdag.

Høgopprikt uran kan raffinerast for å lage atomvåpen, og det er bakgrunnen for at dei store verdsmaktene har prøvd å bremse det iranske atomprogrammet.

IAEA skriv i rapporten at dei framleis ikkje kan verifisere nøyaktig kor stort lageret er på grunn av avgrensingane som Teheran innførte for FN-inspeksjonar tidlegare i år.

Sidan februar har det ikkje vore mogleg for IAEA å få tilgang til overvakingsbilete frå iranske atomanlegg eller hente data frå digitale opprikingsmonitorar og elektroniske segl.

– Det er som å flyge når himmelen er svært overskya, sa IAEA-sjefen Rafael Mariano Grossi tidlegare i november om korleis byrået prøver å halde oversikt.

Det er venta at Grossi om kort tid vil reise til Teheran for samtalar med iranske leiarar. Målet er at FN-byrået igjen skal få tilgang til oppdatert informasjon om kva landet gjer.

