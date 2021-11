Leiarane for Kina og Israel hadde første telefonsamtale nokosinne

utenriks

Kina og Israel etablerte diplomatiske samband i 1992, 44 år etter at Israel vart danna. Israelske presidentar har vore jamleg på statsbesøk i Kina.

Men ifølgje administrasjonen til Israels president Isaac Herzog var telefonsamtalen på onsdag mellom han og president Xi Jinping den første nokosinne mellom dei to statsoverhovuda.

I Israel er presidentskapet i all hovudsak ei seremoniell stilling, medan statsministeren er den som leier landet og har utøvande makt.

I samtalen tok Herzog opp Irans atomprogram, ein av dei høgast prioriterte sakene for Israels nasjonale tryggleik. Han understreka behovet for å hindre Iran i å utvikle atomvåpen, og skulda landet for å undergrave stabiliteten i Midtausten, seier Herzogs kontor.

Samtalen kjem under to veker før atomsamtalane blir tekne opp igjen i Wien. Der er målet å gjenopplive atomavtalen frå 2015, som tilbaud Iran lettar i sanksjonar i byte mot at dei mellom anna gir internasjonale inspektørar tilgang til anlegga sine og verksemda innanfor avtalte rammer.

Kinas statlege nyheitsbyrå Xinhua rapporterer at samtalen var i samanheng med 30-års jubileet for diplomatiske band mellom dei to landa i januar.

