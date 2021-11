Minst to drepne i bombeangrep i Afghanistan

utenriks

Ein sivil vart drepen og seks såra i den første eksplosjonen, som var retta mot ein minibuss i Dasht-e Barchi-området vest i Kabul, ifølgje ein talsmann for Taliban.

Den andre eksplosjonen hende under ein time seinare i same område. Også der var eit køyretøy målet.

Minst ein sivil person vart drepen, og fire vart såra. Bomba skal ha vore festa på køyretøyet, ifølgje Taliban.

Dette er den fjerde eksplosjonen i nabolaget sidan helga. Ingen har så langt teke på seg ansvaret for angrepa.

I førre veke vart ein journalist drepen i eit bombeangrep i det same området. Den afghanske greina av ekstremistorganisasjonen IS (IS-K) tok på seg ansvaret for angrepet.

