To menn kan bli benåda for drapet på Malcolm X

Statsadvokaten på Manhattan, Cyrus Vance, har varsla ein pressekonferanse torsdag der han blir venta å kunngjere at Muhammad A. Aziz og Khalil Islam blir benåda, opplyser Vances kontor onsdag.

– Desse mennene fekk ikkje den rettferda dei fortente. Det vi kan gjere, er å anerkjenne dei feila som vart gjort, seier Vance i eit intervju med New York Times.

Avisa skriv at ein 22 månader lang etterforsking utført av kontoret til statsadvokaten og advokatane som representerer dei to mennene, har avdekt at både FBI og New York-politiet heldt tilbake bevismateriale som mest sannsynleg ville ha ført til at Aziz og Islam hadde vorte frikjend i rettssaka i 1966.

Den no 83 år gamle Muhammad A. Aziz vart lauslaten frå fengsel i 1985. Khalil Islam vart lauslaten i 1987 og døydde i 2009. Ein tredje mann, Mujahid Abdul Halim (no 80), tilstod drapet og sa under rettssaka mot dei to andre at dei var uskuldige. Halim vart lauslaten i 2010.

Alle tre var medlemmer av Nation of Islam, ei radikal borgarrettsgruppe som Malcolm X var medlem av, men som han seinare braut med.

Malcolm X var ein kontroversiell forkjempar for menneskerettane til svarte. Kritikarar skulda han for å vere rasistisk overfor kvite og å tale for svart overherredømme.

Han vart skoten og drepen i New York i februar 1965.

