USAs utanriksminister Antony Blinken seier i ei fråsegn at han har sett Russland, Kina og åtte andre land på ei liste over statar som gir bekymring for å ha delteke i eller tolerert systemisk, pågåande og grove brot på religionsfridommen.

Nigeria, som var på lista i fjor og som Blinken skal besøkje denne veka, har vorte fjerna frå lista.

Resten av landa på lista, er Myanmar, Eritrea, Iran, Nord-Korea, Pakistan, Saudi-Arabia, Tadsjikistan og Turkmenistan.

