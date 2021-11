AFP: Nær 15.000 houthiar drepne i angrep i Jemen sidan juni

utenriks

Det har dei siste månadene vore harde kampar rundt den strategisk viktige byen Maarib.

– Luftangrepa frå koalisjonen og andre kampar har kosta rundt 14.700 houthiar livet sidan midten av juni, opplyser ein tenestemann i forsvarsdepartementet i opprørsgruppa. Ei anna kjelde ved det same kontoret stadfestar opplysninga.

Maarib er den internasjonalt den siste større skansen til godkjende regjeringa i det oljeriket, nordlege delen av landet. Den iranskstøtta houthi-rørsla byrja ein større offensiv for å erobre byen i fjor.

Kampane har fleire gonger vorte stansa i samband med forhandlingar, men opprørarane tok opp att angrepa i februar. Offensiven vart intensivert i juni og endå ein gong i september.

Dagleg bombing

Koalisjonen som blir leidd av Saudi-Arabia, har sidan 11. oktober meldt om nesten daglege luftangrep mot stillingar rundt Maarib. Dei har sjølve meldt om dødstal på omkring 3.800 hos fienden i samband med dette.

I ei fråsegn torsdag hevda koalisjonen at nesten 27.000 opprørarar har vorte drepne i kampane rundt Maarib sidan i fjor.

Kjelder knytte til den jemenittiske regjeringa har opplyst at 1.250 av soldatane deira har vorte drepne ved byen sidan juni.

Ingen av tala kan likevel verifiserast av uavhengige tredjepartar.

Humanitær krise

Krigen i Jemen har ført til det som FN omtaler som ein av dei verste humanitære krisene i verda. Millionar er drivne på flukt, og dødstala er svært høge.

I desember i fjor uttalte FNs samordningskontor for humanitære saker (OCHA) at krigen hadde ført til over 200.000 dødsfall, blant dei over 100.000 knytt til indirekte årsaker som svolt og andre årsaker som kunne ha vorte forhindra, men som var ramma av manglande tilgang på grunnleggjande tenester.

Jemen har vore herja av borgarkrig sidan 2014 då den iranskstøtta houthi-militsen tok kontroll over hovudstaden Sana og store delar av den nordlege delen av landet. President Abd-Rabbu Mansour Hadi og regjeringa hans vart tvungne på flukt til den sørlege delen av landet, og seinare vidare til Saudi-Arabia.

Den saudileidde koalisjonen, på den tida med støtte frå USA, gjekk inn i krigen i mars 2015 for å prøve å gjeninnsetje Hadi ved makta, og støtta hans internasjonalt anerkjende regjering.

Frontlinjene blir endra

Viss houthiane tek kontroll over Maarib, vil det vere eit stort tap for regjeringa. Ekspertar meiner forhandlingsposisjonen til opprørarane i framtidige fredsforhandlingar i så fall vil bli styrkt.

Ein kolonne med forsterkningar frå den jemenittiske hæren tok seg denne veka fram til frontavsnittet sør for byen. Soldatar med raude beretar vart frakta i lastebilar med jemenittiske flagg.

Medan kampane ved Maarib held fram, tok houthiane fredag kontroll over eit stort område sør for Hodeida ved kysten av Raudehavet. Her vart det i 2018 inngått ein fredsavtale etter at lojalistane trekte seg tilbake.

Ein FN-styrke som er utplassert for å overvake fredsavtalen, sa måndag at utviklinga innebar ei stor endring i frontlinjene.