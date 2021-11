Boris Johnson under press frå partikollegaer

utenriks

Avsløringar av konservative parlamentsmedlemmers lukrative ekstrajobbar og regelbrot i samband med lobbyverksemd har vekt stor oppsikt i Storbritannia og gitt partiet ein stor ripe i lakken.

Den konservative representanten Owen Paterson trekte seg frå Parlamentet etter avsløringar om at han hadde drive lobbyverksemd på vegner av selskap som betalte han godt over ein million kroner, eller 100.000 pund, i året.

I første omgang førte saka til at Paterson vart suspendert frå Underhuset i 30 dagar, men då statsminister Boris Johnson prøvde å endre reglane slik at han skulle sleppe straffa, auka kritikken kraftig. Paterson valde til slutt å trekkje seg.

Ifølgje britiske medium skal minst ti andre konservative parlamentsmedlemmer ha lønnsame jobbar på sida kvar dei tener over 50.000 pund i året. Også nokre parlamentarikarar frå Labour skal ha tent godt på ekstrajobbar.

Tek på seg ansvaret

Meiningsmålingane tyder på at saka har skadd oppslutninga til partiet. I helga viste ei måling frå Daily Mail at Labour var 6 prosentpoeng framfor det konservative partiet, medan partia stod likt i ei måling frå The Times.

Saka har irritert ei rekkje konservative parlamentsmedlemmer, som no ber statsminister Boris Johnson om å sørgje for å byggje opp att tilliten til partiet.

I eit møte med den konservative 1922-komiteen torsdag, tok Johnson på seg ansvaret for fiaskoen rundt Paterson.

– Eg køyrde bilen i grøfta på ein klar dag. Eg skal få bilen ut av grøfta igjen, skal statsministeren ha sagt på møtet, ifølgje nyheitsbyrået PAs kjelder.

Den innverknadsrike komiteen består av alle konservative parlamentsmedlemmer som ikkje sit i regjeringa.

Utanriks- og visestatsminister Dominic Raab vedgår at dei har ein jobb å gjere med å byggje opp igjen moralen i partiet. Samtidig seier han at det ikkje er noka utbreidde misnøye, men at det alltid vil vere ein eller to individ som gjerne vil klage anonymt i media.

Upopulært forslag

Boris Johnson fekk nyleg støtte i Underhuset for eit forslag som forbyr parlamentsmedlemmer å ta jobbar som politiske konsulentar, og som også set ei grense for kor mykje tid dei kan bruke på jobbar utanfor parlamentet.

Men sjølv om forslaget gjekk gjennom, var det ikkje populært. Berre 297 parlamentsmedlemmer stemde for forslaget, og fire konservative parlamentarikarar stemde til og med for eit konkurrerande forslag frå Labour, som ville ha sett eit tidspunkt for gjennomføring.

Kritikarane meiner òg at lovforslaget ikkje går langt nok, og at mange kan halde fram ekstrajobbane sjølv om dei nye reglane blir innførte. Ifølgje The Guardian vil færre enn ti parlamentsmedlemmer måtte slutte i ekstrajobbane sine på grunn av regelendringa.

Altfor lettvint

Ifølgje Raab har etikkomiteen i parlamentet vorte instruert om å utarbeide eit detaljert forslag til gjennomføring av lovendringar innan januar. Jobbane til parlamentsmedlemmene utanfor parlamentet kan bli avgrensa anten på talet på timar eller på pengebeløp, seier Raab.

Men leiaren for etikkomiteen, Chris Bryant, liker ikkje desse forslaga. Ifølgje Bryant er dei eit dårleg gjennomtenkt forsøk på å løyse eit vanskeleg problem på ein altfor lettvint måte. Komiteen opererer på tvers av partilinjene, sjølv om Bryant sjølv tilhøyrer Labour.

Statsministerens kontor seier på si side at statsministeren håpar på tverrpolitisk semje, og at Raab berre framheva to forslag frå rådgivarane sine som han meinte var gode.

(©NPK)