utenriks

Sentralbanken kutta styringsrenta frå 16 til 15 prosent torsdag trass i stigande inflasjon og ein raskt fallande valuta.

Sidan byrjinga av 2021 har den tyrkiske lira tapt over ein firedel av sin verdi. Trass i auka inflasjon har Erdogan pressa sentralbanken til rentekutt. Ein dollar kan no kjøpast for 10,72 lirer, medan han til samanlikning kosta på 7,4 lirer på byrjinga av året – og 3,5 lirer i 2017.

IMF spår ein økonomisk vekst på 9 prosent i år, men inflasjonen er over dobbelt så høg.

