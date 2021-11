Europearar brukte mindre antibiotika under pandemien

utenriks

Ein grunn kan vere at færre personar gjekk til legen på grunn av koronapandemien og at det derfor vart skrive færre reseptar på antibiotika-legemiddel, ifølgje European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC).

Ein annan grunn kan vere at det var mindre luftvegsinfeksjonar i befolkninga fordi folk brukte munnbind, var flinkare til å vaske hendene og heldt avstand til kvarandre.

Europeiske helsestyresmakter er likevel bekymra for at nivået på antibiotikabruk framleis er høgt. Det blir tilrådd å kutte unødvendig bruk ytterlegare.

– Resistente bakteriar er ein stille pandemi som skjer her og no, sa Stella Kyriakides, EU-kommissær for helse og mattryggleik.

– Liv går tapt fordi medisinar ikkje lenger verkar. Det hastar med å trappe opp tiltak globalt, sa ho.

Også her i landet har antibiotikabruken falle. Apotekforeininga la denne veka fram tal som viste ein reduksjon på 6 prosent hittil i år målt mot same periode i fjor. Sidan 2021 har forbruket falle med 36 prosent per 1.000 innbyggjarar.

