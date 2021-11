Fattige kvinner i Brasil har ikkje råd til bind eller tampongar

utenriks

Vanessa Moraes bur i eit av slumstrøka i Rio de Janeiro. Ho må jobbe både som kelner og bussjåfør for å klare å forsørgje dei to sønene sine. Frå staten får ho noko støtte, men sjølv med støtta og dei to jobbane sine slit ho med å få det til å gå rundt.

Hennar eldste son Hugo har cerebral parese og må bruke bleier. Det gjer at ho sjølv må gå utan bind.

– Bind er dyre, så eg må ta i bruk filler, putevar eller betar av bleiene til son min – kva som helst eg kan finne, seier Morales.

39 åringen demonstrerer kreativiteten sin. Ho tek eit stykke frå den absorberande delen frå ei øydelagd bleie og legg det inni ei fille. Voila! Ho har eit ganske bra bind.

Andre kvinner seier dei bruker ulike former for papir, litt bomull og tøystykke som dei vaskar og bruker om igjen. Somme brukar til og med ein bit av eit brød som kan fange opp blodet.

Held seg heime

Men mange kvinner og jenter blir hindra kvar månad av at dei ikkje har gode hygieneartiklar til å kontrollere blødingane med.

Brasil har rundt 213 millionar innbyggjarar. Rundt 60 millionar kvinner og jenter er menstruerande.

Om lag 28 prosent av desse lir av det som er kjent som menstruasjonsfattigdom, noko som betyr at dei ikkje har råd til grunnleggjande hygieneprodukt.

Ein av fire skulejenter held seg heime frå skulen kvar månad – fordi dei ikkje har tilgang til bind eller tampongar. Det kjem fram av ein fersk rapport frå FN-programmet Girl Up.

Får gratis bind – av og til

Moraes får noko hjelp av den lokale velgjerande organisasjonen One by One. Organisasjonen leverer utstyr som rullestolar, og dessutan mat og basisvarer – blant dei hygieneprodukt som bind og tampongar.

Femten år gamle Karla Cristina de Almeida deler den månadlege pakken sin med søstera.

– Somme gonger får vi ein pakke bind frå One By One – andre gonger ikkje. Når vi ikkje har noko, går eg ikkje eingong ut av huset. Då saknar eg skulen, seier de Almeida.

Eit helseproblem

Koronapandemien har, som i mange andre land, ramma Brasil hardt økonomisk. Og som vanleg – det er dei fattigaste som må bere den tyngste børa.

– Med pandemien og den økonomiske krisa som følgjer, får vi høyre mange historier om kvinner som slit når dei har mensen, fortel Teresa Stengel, president for One By One.

– Mange kvinner fortel òg at dei får helseproblem og infeksjonar. Menstruasjonsfattigdom er eit offentleg helseproblem, meiner Stengel.

Spørsmålet om mensen vart nyleg eit politisk spørsmål som vakte stor merksemd. I oktober vart det fremja eit lovforlag om kvinnehelse. Bolsonaro underteikna lovforslaget, men brukte vetoretten sin for å stanse løftet om gratis hygieneprodukt til rundt fem millionar kvinner og jenter med låg inntekt. Bolsonaro sa at det ikkje fanst pengar til ei slik støtte.

Avgjerda utløyste skarp kritikk av presidenten, som ofte har vore skulda for å føre ein kvinnefiendtleg politikk.

Fleire statlege og lokale styresmakter reagerte på Bolsonaros veto med å byrje å dele ut gratis tampongar på offentlege skular.

– Skulen min har gjort meir for Brasil enn Bolsonaro nokon gong har gjort. Kvar jente fekk tildelt tre pakkar med tampongar, ironiserte ein brukar på Twitter.

Eit problem over heile verda

Brasils kvinner er ikkje åleine om problemet. Skam, stigma og feilinformasjon rundt menstruasjon bidreg til alvorlege bekymringar for helse og tryggleik for kvinner og jenter over store delar av den fattige verda, skriv organisasjonen Adra.

Ifølgje ei undersøking frå U-Report frå 2020 rapporterte ein av fire kvinner i alderen 13 til 35 år at dei hadde vanskar med å handtere menstruasjonen på grunn av den økonomiske belastninga under pandemien.

Når fattigdom og menstruasjonsskam vert sett saman, kan resultatet bli alvorleg – det kan gå ut over liv og helse, påpeikar Adra.

Globale studiar viser ein samanheng mellom menstruasjon, manglande skulegang og tap av lønn.

Kvinner over heile verda opplever avgrensa tilgang til sanitæranlegg på skulen og på arbeidsplassen, understrekar organisasjonen.

