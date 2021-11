Frankrike håpar på løysing på champagnekrangel med Russland

utenriks

I juli underteikna Russlands president Vladimir Putin nemleg ei lov som forbyr utanlandske produsentar frå å bruke det russiske ordet «sjampanskoje» på flasker som blir selde i Russland. Det franske ordet «champagne» er framleis tillate.

Frankrike, som sjølv er opphavslandet til boblevinen, har førebels fått stansa lova i to månader. Riester uttalte til journalistar i Washington at diskusjonen no held fram med russiske styresmakter.

– Vi trur vi kan overtyde dei om at dei òg har interesse av å verne geografiske opphavsnemningar, seier handelsministeren.

Russland er den 15. største eksportmarknaden for fransk champagne, men er òg eitt av få land i verda som aldri har anerkjent ordet «champagne» som eit eksklusivt ord for boblevin som blir produsert i Champagne-regionen i Frankrike.

(©NPK)