Frankrike og Jersey kranglar framleis om fiskerilisensar

utenriks

– Det er utvilsamt at Jersey ikkje respekterer brexitavtalen. Verre er det at dei viser ein manglande vilje til å samarbeide, seier Frankrikes fiskeriminister Annick Girardin.

Ifølgje Girardin har 46 søknader om fiskerilisensar frå franske fartøy ikkje vorte behandla, medan 52 lisensar gjekk ut i slutten av oktober.

Frankrikes regjering førebur ein redningsplan på 40 til 60 millionar euro for franske fartøy som blir tvinga til å bli verande i hamn som følgje av manglande lisensar. Fiskarar og lokale styresmakter tolkar planen som at Frankrike vil mislykkast i å overtyde Jersey om å overhalde brexitavtalen.

I slutten av oktober trua Frankrike med å forby britiske båtar å komme til enkelte hamner om ikkje Storbritannia og Frankrike kjem til ein avtale som gjer slutt på krangelen om fiskerilisensar.

Fiskerettar for EU-båtar i britisk farvatn var eit sentralt problem i forhandlingane om skilsmisseavtalen mellom Storbritannia og EU etter brexit, og franskmennene har reagert sterkt på at britane nektar å gi franske fiskarar fiskerilisensane dei ber om med tilvising til brexitavtalen.

Jersey og Storbritannia avviser skuldingane og seier at dei avviste franske båtane ikkje har klart å bevise at dei tidlegare fiska i britiske farvatn, noko som no er eit vilkår for å få lisens.

