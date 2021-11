Joe Biden får framleis ta imot nattverd

utenriks

Samtidig opnar uttalen i stor grad for at enkeltbiskopar kan nekte politikarar som støttar kvinners rett til abort å feire nattverd. Kyrkja sjølv tek likevel ikkje standpunkt, trass at Biden har fleire høglydte kritikarar blant biskopane.

Fleire biskopar har uttalt at dei ikkje vil la Biden feire nattverd i bispedømma sine. Kardinal Wilton Gregory, som er erkebiskop i Washington D.C., har derimot gjort det klart at presidenten er velkommen til å ta imot sakramentet i kyrkjene hans.

Dokumentet er den første større uttalen frå kyrkja om nattverden på 15 år. Arbeidet byrja etter at Biden vart teken i eid som president, sidan det oppstod «forvirring» i katolske krinsar over at han er ein sterkt truande katolikk samtidig som han er for sjølvbestemd abort.

Biden har uttalt at han fekk beskjed av pave Frans om framleis å ta imot nattverd då dei møttest i oktober. Dette har ikkje Vatikanet stadfesta.

