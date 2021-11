Metoo-klagar mot Sveriges samferdselsminister

utenriks

Fleire partimedlemmer var samla på eit rom på den store avslutningsfesten på landsmøtet laurdag 6. november då Eneroth tok kvinna på rumpa i samband med ein klem, får Aftonbladet opplyst av anonyme kjelder.

Hendinga skal ikkje ha utløyst nokon omgåande reaksjon frå dei som var til stades.

Samferdselsministeren har kommentert skuldingane i ei tekstmelding til avisa.

– Klokka 18 laurdag møttest eg og fleire delegatar før middag. På veg bort til kjærasten min, som sat nokre meter unna, helsa eg på ei kvinne ved å, som eg meinte og forstod det, leggje handa på ryggen hennar. Det heile skjedde på nokre få sekund, og eg tenkte ikkje meir på det, skriv Eneroth.

Han skriv at han dagen etterpå fekk høyre at han hadde rørt henne på ein upassande stad, og at dei møttest og prata om det som skjedde.

– Eg beklaga, forklarte at det ikkje var intensjonen min og var samtidig tydeleg på at det er viktig å ta opp og diskutere hendingar som vert opplevd som ubehagelege eller upassande. Eg angrar verkeleg viss eg utsette ein person for ubehag. Det har aldri vore intensjonen min. Eg har òg uttrykt dette overfor henne, skriv samferdselsministeren.

