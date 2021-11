utenriks

– Det er mykje risiko knytt til denne første oppskytinga. Så eg skal ikkje seie at det truleg kjem til å lykkast, men eg trur vi kjem til å gjere framsteg, sa Musk under eit foredrag for National Academies Space Studies Board onsdag.

SpaceX står bak romskipet Starship, som allereie har gjennomført fleire andre flygingar. Nasa har gitt SpaceX oppdraget med å gjennomføre den neste bemanna flyginga til månen.

(©NPK)