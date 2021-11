utenriks

I perioden juli til september var overskotet på over 7,3 milliardar kroner, samanlikna med nesten 40 milliardar kroner over same periode i fjor.

Omsetninga til det Hangzhou-baserte selskapet nådde over 275 milliardar kroner, ein oppgang på 29 prosent.

Det har vore knytt spenning til resultata som følgje av kinesiske styresmakters harde offensiv mot teknologiselskapa.

