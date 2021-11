Sørkoreanske elevar samlar seg til enorm eksamen medan koronasmitten veks

utenriks

Den ni timar lange eksamenen er svært viktig for sørkoreanske elevar og er avgjerande mellom anna for å få plass på dei beste universiteta.

Styresmaktene skal sørgje for at det er så få forstyrringar som mogleg for elevane i dag. Mellom anna skal ingen fly lette eller lande i 35 minutt for å unngå forstyrringar under ein lyttetest på engelsk.

Bankar, børsen og offentlege institusjonar opnar ein time seinare for å gjere trafikken enklare i morgontimane.

Det er registrert 3.292 smittetilfelle i Sør-Korea, noko som er det høgaste sidan pandemien skylde inn over landet.

29 nye koronadødsfall vart registrerte det siste døgnet, medan 506 personar er innlagde med alvorlege eller kritiske sjukdomsforløp.

Til saman har 3.187 personar mista livet i Sør-Korea etter å ha vorte smitta av koronaviruset.

(©NPK)