Taiwan opna representasjonskontor i eige namn – reaksjonar frå Kina er venta

I juli opna Litauen for at eit taiwansk representasjonskontor kan bruke namnet Taiwan, i staden for «kinesisk Taipei», noko som førte til kraftige reaksjonar frå Beijing. Torsdag vart kontoret opna.

Litauens avgjerd medførte at Kina kalla heim ambassadøren sin og kravde at Litauen gjorde det same, noko landa til slutt gjorde.

Taiwan har ei rekkje representasjonskontor i andre land, som i praksis fungerer som ambassadar, sjølv om øya berre har formelle diplomatiske samband med nokre få land.

Kina gjer krav på Taiwan, som vart oppretta av nasjonalistane som vart drivne ut av fastlandet under borgarkrigen som enda med at kommunistane tok kontroll over Kina i midten av førre hundreår. Taiwan avviser at den sjølvstyrte øya er ein del av «eitt Kina».

Taiwan har i praksis fullt sjølvstyre, men Kina truar med å invadere øya dersom styresmaktene der erklærer sjølvstende.

