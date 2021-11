Tyskland skjerpar koronareglane – vaksine blir obligatorisk for helsepersonell

utenriks

– Vi er nøydde til å verne dei mest sårbare gruppene i samfunnet, sa statsminister Angela Merkel og leiarane for dei 16 tyske delstatane i ei fråsegn torsdag.

Dei legg til at det er heilt nødvendig at tilsette ved sjukehus og sjukeheimar blir vaksinerte. Regjeringa vil òg utvide den såkalla 2G-regelen til å gjelde område kor meir enn tre personar per 100.000 blir innlagde på sjukehus.

Regelen går ut på at berre personar som er anten vaksinerte eller har gått gjennom sjukdomsforløp med covid-19 får tilgang til utvalde offentlege rom.

Alle store arrangement så vel som kultur- og idrettsanlegg blir omfatta av regelen.

– Vi må bremse den eksponentielle veksten i smittetilfelle og innleggingar, seier Merkel.

Smitterekord

Tyskland registrerte 65.371 smittetilfelle på eit døgn torsdag, det er ny smitterekord for landet med 83 millionar innbyggjarar. Vekesnittet er på 336 smitta per 100.000. For berre ein månad sidan var det talet 74.

– Vi er på veg inn i ein alvorleg nødsituasjon. Vi kjem til å få ei ekstremt ubehageleg jul viss vi ikkje handlar for å stanse dette, seier leiar for smittevernetaten Robert Koch-instituttet, Lothar Wieler.

Mogleg nedstenging

Ifølgje fleire tyske medium vurderer delstaten Sachsen å stengje ned samfunnet for både vaksinerte og uvaksinerte i to til tre veker. Delstaten har den lågaste vaksinasjonsgrada i landet, med 57,6 prosent.

Sachsens sjukehuskoordinator Michael Albrecht tok onsdag til orde for ei nedstenging.

– Mi personlege tilråding vil vere ei total nedstenging i fjorten dagar, sa Albrecht i eit videomøte med mellom anna regjeringssjefen i delstaten Michael Kretschmer.

(©NPK)