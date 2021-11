Kviterussland: Leir ved grensa er fjerna

utenriks

– 18. november vart alle flyktningane i leiren ved grensa mot Polen, nær grenseovergangen Brouzgui, fjerna, på frivillig grunnlag, til eit mottakssenter i nærleiken, opplyser grensevaktstyrken via Telegram-appen.

Styrken har lagt ut bilete som viser ein forlaten leir.

Over 1.000 av dei rundt 2.000 som var i leiren, vart allereie tysdag kveld innlosjert på senteret, som er ein stor hangar nær grensa. Rundt 800 andre, som framleis heldt til i telt og rundt bål i leiren, der nattetemperaturen har falle under frysepunktet, er no òg flytta frå staden, opplyser grensevakta.

– På senteret har dei fått varm mat, varme klede og anna nødvendig, uttaler grensevaktstyrken.

Grensevakter på polsk side av grensa stadfestar at leiren er tømd.

Tusenvis av migrantar, hovudsakleg frå Midtausten, har i fleire veker opphalde seg i kviterussiske leirar ved grensa i håp om å komme seg til EU. Vesten seier krisa er skapt av Kviterussland ved å flyge migrantar inn til landet og sende dei mot EUs grense som svar på EU-sanksjonar mot Kviterussland. Styresmaktene i Minsk har avvist skuldingane.

Torsdag vart 431 irakiske migrantar sende heim til Irak frå Kviterussland med eit irakisk fly. Ifølgje kviterussiske styresmakter var returen frivillig. Flyginga torsdag var den første sida krisa byrja for fleire veker sidan.

(©NPK)