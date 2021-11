Spionsikta brør i Sverige blir varetektsfengsla

utenriks

I begge sakene vedtok dommaren at fengslingsmøtet skulle gå for lukka dører.

Den eldste av dei to brørne, ein mann i 40-åra, har sete varetektsfengselet sidan 23. september. Han er toppleiar i ei statleg verksemd og har tidlegare vore tilsett i både Säkerhetspolisen (Säpo) og i det svenske Forsvaret. Ifølgje Dagens Nyheter har han òg jobba i svensk etterretningsteneste.

Retten bestemde fredag at han framleis skal sitje i varetekt.

Toppleiar og tidlegare tilsett i Säpo

Bror hans, ein mann i 30-åra, vart arrestert denne veka og også han vart varetektsfengsla fredag. Begge er sikta for grov spionasje gjennom eit tiår, mellom mars 2011 og september 2021.

Det er SVT som opplyser at mennene er brør, medan påtalemakta ikkje vil kommentere kva slags forhold det er mellom dei to.

Skuldingane mot mannen i 40-åra har endra seg fleire gonger etter arrestasjonen. Han var først skulda for spionasje mellom 2011 og 2015. Dette vart seinare endra til misbruk av hemmeleg informasjon.

No er altså mistanken mot mannen styrkt og skuldinga endra til grov spionasje.

– Har ikkje gjort noko ulovleg

Han nektar for skuldingane.

– Klienten min nektar for å ha gjort noko ulovleg og nektar for at han skal ha gjort noko feil i det heile, seier forsvararen hans, advokat Anton Strand.

Heller ikkje veslebroren erkjenner å ha gjort noko ulovleg.

– Han nektar for å ha gjort nokre lovbrot, sa forsvararen hans, advokat Björn Sandin då påtalemakta hadde lese opp siktinga.

Han skal gjennom helga vurdere å anke fengslinga, sa Sandin til pressen etter rettsmøtet.

Mannen vart arrestert i Midt-Sverige tysdag.

