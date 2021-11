Streng kinesisk koronastrategi skaper utmatting og frustrasjon

utenriks

Den såkalla zero-covid-strategien er ubønnhøyrleg – grenser blir stengde, område blir stengde ned og det blir innført massetesting for enkelttilfelle.

Kostnadane kjennest godt i byar som Ruili, som ligg langs grensa til Myanmar og har 210.000 innbyggjarar. Her har det vore tre store nedstengingar og hyppig massetesting, og mange småbedrifter er på randa av konkurs.

Lin, som nektar å oppgi sitt fulle namn av frykt for represaliar frå styresmaktene, seier gullsmedbutikken hans heng i ein tynn tråd. Turistar og kundar held seg unna på grunn av koronarestriksjonar.

– Vi held fram med å halde ope, men det er på hengande håret, seier han til nyheitsbyrået AFP.

Deltavarianten er tøff

Tidlegare denne månaden stilte professor Guan Yi frå University of Hongkong spørsmål ved Kinas koronastrategi i eit intervju som har vorte delt blant mange.

Hans argument er at Kina ikkje kan gjennomføre massetesting til kvar tid, eller dele ut oppfriskingsdosar av vaksinen utan nok data på verknadsgrada deira.

Kina klarte i stor grad å stanse dei første bølgjene av koronaviruset, men deltavarianten har vist seg å vere ei tøffare nøtt å knekkje. Det er registrert tilfelle i over 40 byar dei siste vekene, og område med millionar av innbyggjarar er stengde ned.

Dette skjer sjølv om smittetala er langt lågare enn i mange andre land.

Hund vart slått i hel

Bryllaup har vorte avlyste, gravferder innskrenka og forkorta, skular stengde, og flyavgangar avlyste. Nokre gonger har det siste ført til at tusenvis av turistar blir stranda.

I sosiale medium oppstod det kraftige reaksjonar då helsearbeidarar slo i hel ein hund med brekkjern medan eigarane var i karantene. Rasande nettbrukarar klaga over kor strengt koronatiltaka blir sette ut i livet.

Ofte blir embetsmenn som ikkje klarer å stanse smittespreiinga, sparka, og trusselen fører til at dei tek drastiske grep. I ein region vart det tilbode store dusørar for dei som oppgav informasjon om eit koronautbrot.

Tekniske problem

No er det aukande press mot sentrale styresmakter om å innføre ein meir fleksibel politikk mot pandemien, meiner Yanzhong Huang ved Council on Foreign Relations.

Tekniske problem i ein app førte til at ein mann på jobbreise ikkje fekk opna vaksinepasset sitt. Dermed fekk han heller ikkje reist heim, og han vart sitjande fast. Historia skapte furore, og den opprørte kollegaen til mannen forklarte at han var vaksinert, hadde testa negativt og ikkje hadde vore i risikoområde.

Styresmaktene måtte innrømme at det hadde skjedd feil i enkelttilfelle. Trass dette meiner analytikarar det er usannsynleg at den stramme kinesiske koronapolitikken blir endra før kongressen i kommunistpartiet i slutten av 2022.

Svake vaksinar

I tillegg håpar truleg regjeringa på at dei får tilgang på betre vaksinar. Kina har godkjent fem kinesiskproduserte koronavaksinar, men tala tyder på at dei er mindre effektive enn dei vestlege. Nokre styresmaktspersonar har i det stille stilt spørsmålet ved kor godt dei verkar mot deltavarianten.

Statlege medium tilbakeviser likevel all diskusjon om den kinesiske koronastrategien. Natasha Kassam ved den australske tankesmia Lowy Institute meiner leiarane i landet kjem til å avvise frustrerte innbyggjarar som ein minoritet.

Somme har gitt opp

I Ruili har til og med ein tidlegare varaordførar delt misnøya si i sosiale medium. I eit innlegg på appen WeChat skriv Dai Rongli at koronatiltaka «skvisar alle teikn til liv ut av byen.»

Lokale medium melder at eit lite barn i Ruili har måtta ta 70 koronatestar. Ein videoskapar fortalde at han har vore tvinga til å bruke opp alle sparepengane sine på leige til kontoret sitt, sidan han ikkje har noka inntekt akkurat no.

For somme er det allereie nok. Ein annan gullsmed har forlate byen med familien sin.

– Det går ikkje an å drive forretningar i Ruili no, seier gullsmeden, som heiter Wen til etternamn.

