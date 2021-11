USA, Canada og Mexico møttest for første gong på fem år

utenriks

Møtet på torsdag i Det kvite hus var det første mellom dei tre nabolanda sidan 2016. Bidens forgjengar Donald Trump hadde eit anstrengt forhold til naboane og braut tradisjonen med dei nesten årlege toppmøta.

Etter møtet på torsdag gav dei tre uttrykk for at vennskapen har fått ein ny giv.

– Vi kan imøtegå alle utfordringar om vi berre tek oss tid til å snakke med kvarandre og å samarbeide, sa Biden.

Canadas statsminister Justin Trudeau påpeika at dei tre landa har «ekstremt tette band», medan Mexicos president Andrés Manuel López Obrador skrytte av Bidens tilnærming og sa at «forholda våre må alltid baserast på respekt». Han sa òg at han er takksam for at Mexico ikkje lenger blir sett på som USAs bakgard.

(©NPK)