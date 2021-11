Ukraina åtvarar migrantar mot å krysse grensa frå Kviterussland

utenriks

Det sa Ukrainas innanriksminister Denys Monastyrkij i parlamentet fredag.

Han sa vidare at dei no førebur seg på at ei stor gruppe migrantar kan ta seg gjennom Kviterussland og til Ukraina, men at situasjonen på grensa førebels er under kontroll.

Tusenvis av migrantar, dei fleste frå Midtausten, har prøvd å komme seg frå Kviterussland og til EU i fleire månader, men både Polen, Latvia og Litauen har nekta dei inngang.

Ukraina, som grenser både til Kviterussland og Polen, fryktar at migrantar vil prøve å krysse grensa til Ukraina for å ta seg vidare inn i EU-land.

Polen brukte tåregass og fyrte av vasskanonar mot migrantar som kasta stein og prøvde å ta seg over grensa tidlegare i veka.

EU meiner migrantkrisa er skapt av Kviterussland for å splitte EU og slå tilbake mot sanksjonar, medan enkelte land, blant dei Polen og Ukraina, skuldar på Russland. Både den kviterussiske presidenten Aleksandr Lukasjenko og Russlands Vladimir Putin har avvist skuldingane.

I førre veke opplyste Ukraina at dei sender tusenvis av grensevakter og tryggingspersonell til grensa mot Kviterussland.

