Danske minkoppdrettarar saksøkjer staten for 600 millionar kroner

utenriks

Dei 700 minkoppdrettarane meiner dei til saman har fått 600 millionar kroner for lite for minkskinna dei ikkje fekk selt, skriv danske medium.

I ein kompensasjonsavtale i 2020 vart politikarane samde om at bøndene skulle få 250 kroner per skinn. I haust har likevel danske minkskinn i gjennomsnitt vorte selt for 323 kroner. Dermed meiner minkoppdrettarane at dei har fått 73 kroner for lite for kvart skinn.

I november 2020 vedtok Danmarks regjering å avlive alle mink i landet etter at det var påvist ein farleg covid-19-mutasjon i nokre av dyra. Det har seinare vist seg at dei ikkje hadde lovheimel for dette, noko som har ført til at ein kommisjon har vorte nedsett for å undersøkje hendingsgangen.

