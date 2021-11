Kyle Rittenhouse seier at han ikkje er rasist etter å ha vorte frikjend for drap

utenriks

Rittenhouse vart i førre veke frikjend på alle punkt etter at han skaut og drap to menn og såra ein tredje i samband med protestar mot at ein svart mann var drepen av politiet.

– Denne saka har ingenting å gjere med rase. Den handla aldri om rase. Den handla om retten til sjølvforsvar, seier Rittenhouse i eit intervju med Fox News som skal sendast måndag kveld.

– Eg er ikkje ein rasistisk person. Eg støttar BLM-rørsla, eg støttar fredelege demonstrasjonar, seier Rittenhouse i ein sekvens frå intervjuet.

Juryen kom fram til at Rittenhouse, som då var 17 år, handla i sjølvforsvar. Alle offera var kvite. Dei deltok i demonstrasjonane mot politivald mot svarte og prøvde å ta våpenet frå Rittenhouse.

Før rettssaka vart Rittenhouse fotografert i ein bar saman med det som ser ut til å vere medlemmer av den høgreekstreme gruppa Proud Boys, men forsvararane hans har argumentert for at han ikkje tilhøyrer kvit makt-rørsla.

Aktoratet argumenterte under saka for at Rittenhouse var ein «wannabe»-soldat, og at han var på jakt etter bråk. Han hadde reist over 3 mil utstyrte med eit halvautomatisk våpen for å slutte seg til andre som meinte dei måtte verne eigedommar mot hærverk under opptøyane.

Frikjenninga har vekt sterke reaksjonar blant demokratar og tilhengjarar av Black Lives Matter-rørsla.

