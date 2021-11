Lukasjenko: EU nektar å diskutere lagnaden til flyktningane

utenriks

Lukasjenko har foreslått at EU opprettar ein «humanitær korridor» slik at 2.000 menneske kan overførast til EU for å søkje asyl der.

– Eg ventar på at EU skal svare når det gjeld spørsmålet om 2.000 flyktningar, sa Lukasjenko til kviterussiske tenestemenn måndag.

Han la til at han forventar at Europa slepp dei inn etter at han førre veke hadde to telefonsamtalar med Tysklands statsminister Angela Merkel.

– Merkel lova meg at dei vil vurdere dette problemet på EU-nivå. Men dei gjer det ikkje, seier Lukasjenko ifølgje det kviterussiske nyheitsbyrået Belta.

