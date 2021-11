39-åring blir sikta for fem overlagde drap i Wisconsin

utenriks

Politisjef Dan Thompson i Milwaukee-forstaden Waukesha opplyste på ein pressekonferanse måndag at det ikkje finst nokon bevis for at det dreier seg om ei terrorhending.

Politisjefen identifiserer den sikta som Darrell Brooks (39) frå Milwaukee. Førebels vil politiet be om at han blir sikta for fem tilfelle av overlagt drap, men siktingane kan bli utvida. 48 menneske til vart skadde.

Ifølgje politiet var Brooks innblanda i husbråk like før hendinga. Han hadde likevel forlate åstaden før politiet kom, og det var inga politijakt i forkant av påkøyringane i forstaden søndag kveld.

– Handla åleine

– Vi er sikre på at han handla åleine. Det er ingen bevis for at dette er ei terrorhandling, seier Thompson.

Ein politibetjent fyrte av eit skot i forsøk på å stoppe bilføraren då han køyrde inn i paraden, men slutta å skyte på grunn av faren for publikum. Føraren vart ikkje skadd, legg Thompson til.

Frå før har Brooks to pågåande straffesaker mot seg, mellom anna ei der han blir skulda for å ha køyrt på ei kvinne med vilje. Sakene handlar om ordensforstyrring, vald, ha ulovleg skytevåpen og å på aktlaust vis å setje andre i fare.

Han har vore tiltalt i straffesaker 16 gonger sidan 1999.

– Som ei krigsscene

Dei drepne er fire kvinner i alderen 52 til 79 år og ein 81 år gammal mann.

Gledesscener med korpsmusikk og dansande barn i nisseluer i den tradisjonelle juleparaden i Waukesha søndag vart avbrotne på tragisk vis. Ein SUV køyrde i høg fart gjennom sperringane og trefte dansarar, musikantar og andre. I gata låg skadde og døydde. Blant dei drepne var medlemmer av ei foreining for dansande bestemødrer.

– Det var som ei krigsscene der, seier Ken Walter, som hadde vore i ein varmluftsballong saman med kona og deira yngste son under paraden.

– Det var nokre haugar med teppe, der politimenn stod over dei, som du berre visste var lik, seier han.

Ni kritisk skadde

Måndag var minst ni offer oppgitt å vere i kritisk tilstand på to sjukehus i området, medan sju andre skal vere alvorleg skadde. Dei fleste av dei er barn, ifølgje nyheitsbyrået AP.

President Joe Biden sa i ei fråsegn måndag at dei enno ikkje har alle faktaa og detaljane på bordet, men at administrasjonen hans følgjer situasjonen nøye.

Skular og rådhus i Waukesha er stengde måndag og tysdag, i tillegg til litt av vegen som framleis blir undersøkt.

Minnestund

Hundrevis samla seg måndag kveld i Cutler Park i sentrum av byen, der dei tende lysa til ære for dei ramma.

Frivillige delte ut smørbrød, kakao og lys ved lysmarkeringa, der religiøse leiarar og lokale folkevalde var blant dei som møtte opp.

– Vi er foreldre. Vi er naboar. Vi lid. Vi er sinte. Vi er triste. Vi er forvirra. Vi er takksame. Vi er alle saman om dette, sa Amanda Medina Roddy frå Waukesha skuledistrikt i ein tale.

Det var òg markering i den lokale idretten måndag. Før basketballkampen i NBA mellom Milwaukee Bucks og Orlando Magic samla begge lag og frammøtet publikum seg til ei markering med eit glimt av stille medan lyset vart slått av.