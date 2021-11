Aktivist i Hongkong dømd til tre og eit halvt år for lausrivingsaktivitet

utenriks

Chung er berre 20 år gammal, noko som gjer han til den yngste personen som hittil har vorte dømd etter lova.

Aktivisten erklærte seg skuldig i tiltalepunktet for lausrivingsaktivitet og kvitvasking førre månad, men la til at han ikkje skamma seg over noko. Han har tidlegare vore leiar for gruppa Student Localism, som han starta for fem år sidan som elev på vidaregåande skule.

Hongkongkomiteen i Noreg meiner dommen undergrev eit tidlegare løfte frå regjeringsleiaren Carrie Lam om at lova ikkje skulle få tilbakeverkande kraft.

– Chung er i praksis dømd for ytringar han kom med før lova tredde i kraft, og det er heva over all tvil at engasjementet hans i ein organisasjon som ikkje lenger fanst då lova vart innført, har danna eit avgjerande bakteppe i saka, skriv komiteen i ei pressemelding.

Dei krev vidare at regjeringa tek opp saka i FNs menneskerettsråd, og dei ber om at Chung blir lauslaten utan vilkår.

(©NPK)