Koronapille kan bli godkjent i Europa før jul

I førre veke opna EMA for nødbruk av pilla mens ein ventar på ein endeleg, formell godkjenning. Tysdag opplyste EMA at behandlinga kan gå raskare enn normalt, og at eit råd kan finnast innan nokre veker dersom dei får tilstrekkelege og fullstendige data.

Pilla frå Merck er eit antiviralt legemiddel som går under namnet Lagevrio og inneheld stoffet molnupiravir. Pilla har tidlegare fått godkjenning i Storbritannia. Merck opplyste i starten av oktober at denne medisinen kan halvere risikoen for sjukehusinnlegging og død.

