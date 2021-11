Meir enn 100 migrantar flogne ut av Kviterussland

utenriks

Flyet letta måndag kveld, ifølgje kviterussiske styresmakter. I tillegg vil ei ny gruppe bli flogen ut tysdag.

Dette blir sett på som eit forsøk på å trappe ned konflikten mellom Kviterussland og Polen og andre EU-land etter grensekrisa.

Fleire tusen flyktningar og migrantar har samla seg på grensa til Polen i håp om å komme seg til EU. Grensa har vorte stengd, og Kviterussland er skulda for å bruke flyktningane i eit politisk spel.

Det er ikkje kjent kor dei som no blir flogne ut av Kviterussland, skal fraktast. Kviterussiske styresmakter opplyser at ambassadane til land som Syria og Irak er varsla og skal leggje til rette for at borgarane deira kjem heim til dei respektive landa sine.

(©NPK)