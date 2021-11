Monacos fyrstinne blir behandla for ekstrem utmatting

utenriks

Det fortel ei kjelde nær fyrstefamilien til nyheitsbyrået AFP.

Charlene var fleire månader i heimlandet Sør-Afrika tidlegare i år, og har no forlate fyrstedømmet igjen. Mellom anna var ho fråverande frå nasjonaldagsfeiringa førre veke, noko som gav grobotn for nye spekulasjonar om fyrsteparets ekteskap og om helsa hennar.

– Fyrstinne Charlene har vore borte frå Monaco ei stund. Ho har vore på ein spesialistinstitusjon i samband med ekstrem utmatting, seier kjelda, som ikkje ville ha namnet sitt på trykk.

Fyrsten har sjølv uttalt til People Magazine at Charlene trong behandling utanfor Monaco, utan å gå i detaljar om helsetilstanden hennar.

– Ho var openbert utmatta, fysisk og emosjonelt. Ho var heilt overvelda og kunne ikkje utføre dei offisielle pliktene sine, eller delta i livet og familielivet generelt, sa han.

Han la til at dei første timane etter at ho vende tilbake til Monaco gjekk bra, men at tilstanden hennar raskt vart verre.

Albert avviste òg at problema hadde noko med ekteskapet å gjere, eller med kreft, koronaviruset eller skjønnheitsoperasjonar.

Charlene, som tidlegare har delteke i OL som symjar for Sør-Afrika, gifta seg med Albert i 2011. Då hadde dei vore eit par sidan 2006. Det har gått rykte om paret heilt sidan starten, blant anna at Charlene prøvde å rømme få dagar før bryllaupet.

(©NPK)