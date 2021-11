Poeten Robert Bly er død, 94 år gammal

utenriks

Minnesota-avisa Star Tribune melder at Bly døydde søndag i heimen sin i Minneapolis. Han døydde vel ein månad før han ville ha fylt 95 år, og familien var til stades, skriv avisa.

– Han kjende ikkje smerte. Vi spelte Chopin heile dagen før, og alle barna hans var til stades. Då han tok sitt siste pust, var det med eit halleluja, seier dottera, Mary Bly.

Bly vart kjent for dikta sine om rurale Minnesota og markerte seg som krigsmotstandar under Vietnam-krigen. I tillegg blir han hugsa for å ha hjelpt menn med å komme i kontakt med kjenslene sine, skriv Star Tribune.

Han omsette fleire verk til engelsk, mellom anna Henrik Ibsens «Peer Gynt» og Knut Hamsuns «Sult».

Bly vart i 2000 tildelte Bjørnsonordenen, Noregs einaste litterære fortenesteorden.

På farssida kjem familien hans frå Bleie i Hardanger, på morssida frå Beitstad i Trøndelag og Lunner på Hadeland.

(©NPK)