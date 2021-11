Romfartøy blir skote opp mot asteroide

utenriks

I filmen frå 1998 vart det gjort eit desperat forsøk på å redde jordkloden ved å ramme ein asteroide. No skal det same skje på ekte, men det er ikkje fare for at verda går under om oppdraget mislykkast.

Det er nemleg berre eit eksperiment, som vil gi svar på korleis vi kan handle dersom det verkeleg kjem ein asteroide på kollisjonskurs.

Romfartøyet Dart blir skote opp frå California onsdag og skal prøve å treffe ein 160 meter lang asteroide og endre banen han går i. Går alt går etter planen, vil samanstøyten skje mellom 26. september og 1. oktober neste år.

Prosjektleiar Ian Carnelli seier at ein asteroide før eller seinare vil komme på kollisjonskurs med jorda, og at vi då må ha ein plan klar for korleis det skal handterast.

