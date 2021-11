utenriks

I ei fråsegn frå det russiske departementet heiter det at sjefen for den russiske generalstaben Valerij Gerasimov og USAs forsvarssjef Mark Milley diskuterte aktuelle spørsmål om internasjonal tryggleik. Dei gav ikkje fleire detaljar.

Dialogen skjer i ei tid der vestlege land har sagt at dei fryktar at Kreml planlegg å invadere nabolandet Ukraina. Spesielt USA har uttrykt uro for dette og vist til auka russisk militæraktivitet på grensa. Russland avviser påstandane.

