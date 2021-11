Austerrike fremjar inga straffesak etter Ischgl-utbrotet

utenriks

– Etterforskinga av spreiinga av covid-19 i Ischgl våren 2020 er avslutta. Det blir ikkje fremja tiltale. Det finst ikkje bevis for at nokon aktlaust gjorde eller lét vere å gjere noko som førte til at smittefaren auka, skriv statsadvokatembetet i Innsbruck i ei fråsegn.

Skistaden Ischgl var eit av dei store årestadene for koronaviruset i Europa. Turistar frå ei rekkje land, blant dei Noreg, oppheldt seg der i februar-mars, og fleire tusen seier at dei vart smitta på staden.

I september byrja ein serie sivile rettssaker i austerriksk rettsvesen mot styresmaktene i regionen. Søksmåla blir fremja av pårørande og etterlatne etter utbrotet i Austerrike og Tyskland.

