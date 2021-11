Eit fleirtal av tyskarar støttar vaksinepåbod

utenriks

I ei meiningsmåling frå YouGov, publisert onsdag, svarer 69 prosent av respondentane at dei støttar eit generelt vaksinepåbod. Berre 23 prosent svarer at dei er imot.

Den sterke smittespreiinga den siste tida ser ut til å ha endra synet til tyskarane på området.

For to veker sidan svarte berre 44 prosent at dei støtta obligatorisk vaksinasjon, medan 27 prosent var imot.

Tyske politikarar har lenge insistert på at vaksinasjonen må vere valfri, men no har fleire byrja å ta til orde for strengare rammer, inkludert ordføraren i Berlin, Michael Mueller, og delstatsleiarane Volker Bouffier og Winfried Kretschmann.

