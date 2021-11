utenriks

Tre kvite menn stod tiltalt for drapet den svarte 25-åringen i Brunswick i den amerikanske delstaten Georgia i februar 2020.

Saka fekk stor merksemd i USA etter at ein mobilvideo som viste drapet og som vart filma av ein av dei tre tiltalte, gjekk viralt på internett. Først to dagar etter at videoen dukka opp, vart dei no dømde mennene arresterte av politiet. Det var rundt tre månader etter sjølve hendinga.

