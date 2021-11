USA gjenopnar samtalar med Taliban neste veke

utenriks

USAs delegasjon skal leiast av spesialutsendinga i landet for Afghanistan, Tom West. Dei planlagde samtalane skal vare i to veker.

Partane vil diskutere tema som antiterroroperasjonar mot IS og al-Qaida, humanitær bistand og nødhjelp, Afghanistans krigsherja økonomi og tryggleiken til amerikanske borgarar og afghanarar som jobba for USA fram til august.

Etter at Taliban erobra Afghanistan i august møttest representantar for rørsla og USA først i Qatars hovudstad Doha 9.–10. oktober, og West trefte òg representantar for Taliban i Pakistan for to veker sidan.

West gjentok fredag dei amerikanske vilkåra for å gi økonomisk og diplomatisk støtte til Taliban: nedkjemping av terrorisme, ei mangfaldig regjering, respekt for rettane til minoritetar, kvinner og jenter, og likestilt tilgang til utdanning og arbeid. Inntil vidare skal USA framleis berre vere i dialog med Taliban og gi humanitær bistand.

(©NPK)