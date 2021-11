Australia sender inn forsvarsstyrkar til Salomonøyane etter uro

utenriks

Det er andre dag på rad med uro og demonstrasjonar i Honiara.

Australia varslar torsdag morgon at dei sender inn soldatar, politi og utstyr til Salomonøyane for å roe ned situasjonen, melder avisa New Daily. Australias statsminister Scott Morrison seier det er Salomonøyanes statsminister som har bede om tryggingsstøtte frå dei, tvitrar ein journalist i avisa.

Ifølgje augnevitne og lokale medium har folk fløymt ut i gatene, i strid med ei nedstenging i landet. På bilete frå Honiara kan ein sjå at fleire bygg står i brann og store, svarte røykfaner stig opp i lufta.

Storma nasjonalforsamlinga

Det skjer etter utbreidd uro i byen onsdag, då demonstrantar prøvde å storme nasjonalforsamlinga og avsetje statsminister Manasseh Sogavare.

Forretningar drivne av det kinesiske lokalsamfunnet i Honiara vart plyndra og sett på fyr, noko som førte til at den kinesiske ambassaden uttrykte «alvorleg bekymring». Sogavare seier at regjeringa framleis har kontroll.

– Eg står her for å fortelje dykk at landet vårt er trygt – regjeringa dykkar sit og held fram med å leie landet vårt, sa Sogavare, og la til at dei ansvarlege vil bli stilte for retten.

Kina og Taiwan

Dei fleste demonstrantane i Honiara skal vere frå naboøya Malaita, der folk lenge har kjent seg oversette av regjeringa i landet. Den lokale regjeringa på øya var òg sterkt imot avgjerda i landet i 2019 om å skrote diplomatiske samband til Taiwan, og heller sjå til Kina.

Kritikarane meiner Sogavare, som stod bak avgjerda, står Beijing for nært. Opposisjonsleiar Matthew Wale ber han gå av, og gir kontroversielle avgjerder tekne i regjeringstida hans skulda for valden.

– Dessverre flyt frustrasjon og undertrykt sinne frå folket mot statsministeren over i gatene, der opportunistar utnyttar den allereie alvorlege situasjonen som artar seg, seier han.

(©NPK)