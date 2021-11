Bilbombe drap åtte personar i Somalias hovudstad

utenriks

13 av dei 17 skadde er barn, ifølgje CNN.

– Vi veit ikkje kva målet bak angrepet var, seier tryggingstenestemann Mohamed Abdillahi til nyheitsbyrået AFP.

Eksplosjonen skjedde midt i byen og var så kraftig at delar av ein skule og eit sjukehus kollapsa.

Ekstremistgruppa Al-Shabab seier i ei fråsegn på radiokanalen sin at dei tek ansvar for eksplosjonen, og at målet deira var vestlege tryggingsfolk i byen, som fekk vern frå fredsbevarande styrkar frå Den afrikanske unionen (AU).

Al-Shabab har i årevis kjempa mot Somalias regjering for å prøve å overta makta i regjeringa og innføre islamistisk lovgiving i Somalia.

(©NPK)