Den gløymde, afrikanske migrantkrisa

utenriks

Det menneskelege dramaet i dei kalde skogane på grensa mellom Kviterussland og EUs austlege grense er etter kvart godt skildra. Det gjeld òg migrantstraumen i livsfarlege farkostar over Middelhavet mot Sør-Europa.

Men også andre stader er det menneskelege drama blant folk som flyktar frå nød og elende. Ei av dei største migrantrutene i verda er den som går mellom Afrika og Saudi-Arabia.

Den 19 år gamle etiopiaren Fentahun er blant tusenvis av migrantar som prøver å forlate Afrika. Målet hans er altså ikkje Europa, men den arabiske halvøya.

– Eg vart fortald at eg kunne få ein god jobb og moglegheit til å forandre livet mitt. Folk sa at det ville vere lett. Men det vart det ikkje, fortel tenåringen med låg stemme til nyheitsbyrået AFP.

Han er i Hargeisa, hovudstaden i den sjølverklærte, uavhengige republikken Somaliland i Somalia. Byen er eit knutepunkt langs smuglarruta, der mange migrantar er i ein fastlåst og håplaus situasjon.

Livsfarleg rute

Det som blir kalla Den austlege ruta er svært farleg. Migrantane må krysse steikjande varme ørkenstrekningar, røffe havområde og livsfarlege krigssoner i søken etter eit betre liv.

Migrantane kjem hovudsakleg frå Etiopia og Somalia og reiser frå Afrikas Horn over Adenbukta til det krigsherja Jemen.

I Jemen må dei krysse store område prega av krigshandlingar. Håpet – og målet – er å få jobb i Saudi-Arabia og andre Gulf-statar.

Dei fleste når ikkje fram

Men titusenvis av migrantar blir sitjande fast i Jemen. Dei klarer ikkje å betale for hjelp til å reise vidare. Dei blir haldne som gislar av menneskesmuglarar, mange blir arresterte av lokale styresmakter. Mange døyr også på vegen.

I mars omkom fleire titals migrantar i ein brann i eit overfylt interneringssenter i Jemens hovudstad Sana. Same månad drukna 20 menneske då smuglarar rett og slett kasta folk over bord på veg til Jemen. Dei frykta at fartøyet skulle forlise fordi det var for tung lasta.

Mange blir svindla alt før dei legg ut på reisa.

To inngangsportar

Den austlege ruta har to vegar til Jemen: Ein via hamnebyen Obock i Djibouti, den andre – og mest brukte – frå Bosaso i Nord-Somalia.

I Djibouti blir kystlinja nøye patruljert, noko som gjer det vanskeleg for migrantane å reise. I Somalia er kontrollen svakare, derfor er Bosaso-alternativet meir populært, sjølv om det er ei langt farlegare rute. Migrantane må krysse isolerte, lovlause og ørkenaktige område. Dagtemperaturane kan bli livstruande høge.

Fentahun fortel at han på den månadslange vandringa si mellom Bosaso og Hargeisa møtte mange migrantar som var i store vanskar. Nokre hadde vorte rana eller fysisk mishandla, og alle mangla desperat mat og vatn.

– Eg var svært redd. Det var ei farleg reise, fortel han.

Farhan Omer frå Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) fortel at mange av dei som reiser, er einslege tenåringar.

- Nokre av dei hadde ikkje eingong sko då vi fann dei, fortel han frå eit hjelpesenter i Hargeisa.

Går under radaren

Hundrevis av utnytta migrantar lever i limbo i Hargeisa. Dei har ikkje pengar til å reise tilbake til Etiopia, men kan heller ikkje halde fram ferda.

– Eg reiste for å skape eit betre liv for barna mine, fortel 35 år gamle Woynshat Esheto. Ho er åleinemor til fire.

– Eg klarte ikkje å gi dei nok mat eller å sende dei på skule. Eg såg ingen andre moglegheiter enn å prøve å reise for å få jobb som hushalderske i Saudi-Arabia, fortel ho.

Men Esheto gjekk tom for pengar i Hargeisa.

Auka trafikk igjen

Flyktningstraumen langs Den austlege ruta har teke seg opp igjen etter at grensene stengde på grunn av koronapandemien i 2020.

I 2018 og 2019 var dette verdas travlaste, maritime migrasjonsrute. Over 138 000 migrantar gjekk om bord i fartøy for å komme seg over til Jemen i 2019. 110 000 migrantar kryssa over Middelhavet i same periode.

Trass i den store menneskestraumen får krisa lita merksemd – eller finansiell støtte.

– Krisene som påverkar Europa og Nord-Amerika, når mykje høgare opp i nyheitsbiletet, seier Richard Danziger. Han er sjef for IOMs migrasjonskontor i Somalia.

– Det er frustrerande at denne krisa får så lite merksemd. Ingen ser ut til vere særleg interessert i menneska på Afrikas Horn, seier han.

Draumen om eit betre liv

Driven av fattigdom og draumar om eit betre liv, lèt Mengistu Amare seg ikkje skremme av farane han har framfor seg.

– Eg veit at eg må over havet for å nå Saudi-Arabia. Eg har aldri sett foten min i ein båt, og eg kan ikkje symje, fortel den 21 år gamle etiopiaren.

– Men eg reiser kvar som helst for å få ein jobb, seier han. Han forlét landsbyen sin etter at han hadde høyrt historier om det gode livet i Gulf-landa.

(©NPK)