Det opplyser den franske innanriksministeren Gérald Darmanin torsdag.

17 menn, sju kvinner og tre mindreårige omkom då båten gjekk ned utanfor den nordlege kysten av Frankrike onsdag, ifølgje statsadvokaten i Lille.

Fire mistenkte menneskesmuglarar var allereie arresterte onsdag ettermiddag, ifølgje Darmanin.

Frankrikes president Emmanuel Macron har lova å finne dei som er ansvarlege for tragedien. Han sa at han ikkje vil tillate at Den engelske kanalen blir ein kyrkjegard.

