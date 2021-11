Fleire koronautbrot på danske sjukehus

utenriks

Det er registrert 19 utbrot i sjukehus på same veke, skriv Berlingske, som viser til tal som folkehelseetaten Statens Serum Institut (SSI) har utarbeidd til den siste nasjonale risikovurderinga.

Leiar Morten Freil i Danske Patienter seier til avisa at helsestyresmaktene må skjerpe tiltaka for å forhindre at smitten kjem inn i sjukehusa i landet.

Det var på hjarteavdelinga til Odense Universitetshospital i Svendborg at utbrotet med 50 registrerte tilfelle fann stad. Det skjedde i perioden mellom 8. og 18. november.

Spreidde seg før testsvaret kom

Smitten skal ha starta med ein alvorleg sjuk pasient, som vart koronatesta. Det positive svaret kom etter eit døgn, og då var allereie ei større smitteklyngje i gang.

Både innlagde og tilsette på sjukehuset vart smitta, men ikkje berre direkte av pasienten. Smitten spreidde seg fort både frå tilsett til tilsett og frå tilsett til pasientar. I tillegg vart ein smitta pasient, som det ikkje var konstatert smitte hos, sendt til avdelinga i Odense.

Her vart viruset spreidd vidare til eit større tal på pasientar og tilsette.

– Det er openbert ein vekkjar med tanke på at koronaen framleis finst blant oss, seier Mette Worsøe, som er overlege på medisinsk avdeling og akuttmottaket i Svendborg.

Utbrotet førte mellom anna til at hjarteavdelinga i Svendborg ikkje kunne ta imot pasientar på ei veke.

Ønskjer nye tiltak

Smitten har auka i alle Danmarks regionar den siste tida, og onsdag sa den danske regjeringa at den vil innføre fleire tiltak, mellom anna koronapass, munnbindkrav og kortare gyldigheit for negativ koronatest.

Grensa for talet på deltakarar på innandørs- og utandørsarrangement med koronapass kan òg bli halvert. Grensa ligg per no på 200 innandørs og 2.000 utandørs.

Tiltaka følgjer tilrådinga til helsestyresmakta, og torsdag vil regjeringa søkje støtte i Folketingets epidemiutval til å innføre restriksjonane.

