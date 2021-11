Fleire kvinner enn menn i India for første gong

utenriks

Foreldre i India har tradisjonelt føretrekt søner framfor døtrer, fordi døtrer blir rekna som ei byrde sidan ein tradisjonelt må betale medgift for dei. Kjønnsbegrunna abortar er no forbodne, men praksisen går framleis føre seg. Nasjonale befolkningstal har konsekvent vist ein av dei største skeivfordelingane i verda av kjønn i favør menn.

Men den siste undersøkinga frå Indias helsedepartement viser at det er 1.020 kvinner per 1.000 menn i India. Det er første gong ei statleg befolkningsundersøking viser at det er fleire kvinner enn menn i landet sidan første folketeljing vart gjennomført i 1876.

Det blir framleis fødd berre 929 jenter per 1.000 gutar, men kvinner lever i gjennomsnitt lenger. Tala viser òg at Indias fødselsrate har falle til to barn per kvinne, mot 2,2 i førre undersøking for fem år sidan. Det betyr at fødselstala åleine ikkje kan halde oppe befolkninga i landet.

India har 1,3 milliardar innbyggjarar og blir venta å passere Kina og bli det største landet i verda etter befolkning i løpet av dette tiåret.

(©NPK)