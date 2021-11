Interpol vel general som er skulda for tortur til ny president

utenriks

Det er Ahmed Nasser al-Raisi frå Emirata som har vald, kunngjorde det internasjonale politibyrådet Interpol på Twitter torsdag.

Generalen er leiar for Dei sameinte arabiske emiratas tryggingsstyrkar. Han har vorte skulda for tortur dei siste månadene i Frankrike og Tyrkia, som er vertskap for Interpols generalforsamling i Istanbul denne veka.

Medlemmer i EU-parlamentet har tidlegare vore skeptiske til valet av al-Raisi.

– Valet av general al-Raisi ville undergrave oppdraget og omdømmet til Interpol, og i alvorleg grad påverke evna organisasjonen har til å utføre oppdraget sitt effektivt, skreiv tre medlemmer i EU-parlamentet 11. november til EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen.

I oktober i fjor uttrykte fleire menneskerettsgrupper, inkludert Human Rights Watch, bekymring for det moglege valet av al-Raisi. Dei beskreiv han som «ein del av eit sikkerheitsapparat som held fram å systematisk slå ned på fredelege kritikarar».

(©NPK)