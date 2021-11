Storbritannia forbyr kosmetisk kirurgireklame retta mot barn

utenriks

Dei nye reglane betyr at selskap ikkje lenger får reklamere for inngrep som brystforstørring eller -forminsking, bukplastikk, augelokkoperasjonar, naseoperasjonar, ansiktsløftingar eller hårtransplantasjonar i TV-program som det er sannsynleg at vil appellere til personar under 18 år.

Det gjeld òg medium som rettar seg direkte mot barn eller der ein stor del av publikum tilhøyrer den gruppa. Det britiske reklametilsynet CAP peikar på at det er stadig meir tydeleg at barn og unge er sårbare overfor kroppspress, og at negative bilete av eigen kropp er utbreidd i desse aldersgruppene. Dette kan påverke sjølvbilete, livskvalitet og psykisk helse blant barn.

