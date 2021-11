Tsjekkias president heime frå sjukehus for å utnemne ny statsminister

utenriks

Zeman vart innlagd 10. oktober, dagen etter parlamentsvalet i landet. Han har fått behandling for alvorlege leverproblem, og legane trur han kan ha skrumplever.

No er han tilbake i presidentbustaden, og det er venta at han vil utnemne høgrepolitikaren Petr Fiala som ny statsminister fredag. Legane tilrår framleis at han får behandling på helseinstitusjon, men meiner den uventa betringa i tilstanden hans rettferdiggjer at han går tilbake til dei embetsmessige pliktene.

Fialas breie fempartiallianse overvann den populistiske statsministeren Andrej Babis og ANO-partiet hans i valkampen. Dei fem partia spenner frå det konservative ODS til det tsjekkiske Piratpartiet.

Saman gjennomførte dei regjeringssamtalar medan Zeman var på sjukehus, men det var lenge uklart om presidenten ville godkjenne ministerlista.

(©NPK)