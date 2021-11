Danmark tilrår vaksinasjon av femåringar

utenriks

– Eg er glad for at vi no har ei godkjenning til barn mellom fem og elleve år. Det treng vi. Vi står framleis midt i ein epidemi og ei historisk helsekrise, sa visedirektør Helene Probst i Sundhedsstyrelsen fredag.

Det europeiske legemiddelverket (EMA) tilrådde torsdag godkjenning av Pfizers koronavaksine til barn over fem år.

I Noreg vil styresmaktene tilby denne vaksinen til barn over fem år med alvorlege sjukdommar. Det skal greiast ut om også friske barn skal få vaksinen.

Danske styresmakter peikar på at små barn kan smitte eldre som har større risiko for alvorleg koronasjukdom.

– Ved å vaksinere barna, minimerer vi risikoen for at dei smittar søsken, besteforeldre og venner, seier Helene Probst.

Ho understrekar at det er frivillig å ta vaksinen. Både dei som tek imot tilbodet, og dei som avslår, må respekterast, seier Probst – som samtidig understrekar at det er trygt å gi vaksinen til barn.

– Eg ville ikkje tilrådd denne vaksinen til friske barn om det ikkje var ein vaksine eg var heilt trygg på.